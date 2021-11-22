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У Рівненській області на роботі загинув слюсар: подробиці трагедії

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У Рівненській області на роботі загинув слюсар: подробиці трагедії

pixabay.com

Обставини трагедії розслідує поліція.

У с. Моквин Рівненської області на роботі загинув 53-річний чоловік. Потерпілий отримав тяжкі травми. 

Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області. 

Інцидент стався на одному із підприємств 20 листопада о 14:00. За даними слідства, 53-річний слюсар ремонтував верстат. На той момент в цеху не було електропостачання, проте коли світло увімкнулось, чоловіка затягнуло у верстат. 

На місце події викликали медиків, проте робітник помер. У поліції відкрили провадження за частиною 2 статті 272 КК України. Триває слідство. 

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