У Рівненській області на роботі загинув слюсар: подробиці трагедії

Обставини трагедії розслідує поліція.
У с. Моквин Рівненської області на роботі загинув 53-річний чоловік. Потерпілий отримав тяжкі травми.
Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.
Інцидент стався на одному із підприємств 20 листопада о 14:00. За даними слідства, 53-річний слюсар ремонтував верстат. На той момент в цеху не було електропостачання, проте коли світло увімкнулось, чоловіка затягнуло у верстат.
На місце події викликали медиків, проте робітник помер. У поліції відкрили провадження за частиною 2 статті 272 КК України. Триває слідство.
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