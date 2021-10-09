У Рівненській області нещеплених від поліомієліту дітей не допускатимуть до навчання

У Рівненській області нещеплених від поліомієліту дітей не допускатимуть до навчання

Рівень імунізації дітей від поліомієліту в Україні є недостатнім.

У Рівненській області нещеплених від поліомієліту дітей не допускатимуть у навчальні заклади.

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Як повідомляє МОЗ, таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з виявленням випадків поліомієліту в регіоні.

Так, згідно з рішенням комісії, від 11 до 22 жовтня лікарі проведуть невідкладний "нульовий" тур вакцинації дітей до 5 років включно на території області. Наступні три раунди імунізації триватимуть впродовж 90 днів, вакцинацією планують охопити усіх дітей до 5 років у Рівненській області.

Крім того, невакцинованих дітей не будуть допускати до навчання. Для таких дітей буде забезпечено інші формами навчання.

Як заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, рівень імунізації дітей від поліомієліту в Україні є недостатнім, адже лише 53% малюків віком до року отримали планові щеплення в 2021 році. "Враховуючи випадок захворювання на поліомієліт, тепер маємо здійснити додатковий тур і вакцинувати всіх дітей регіону, аби захистити дітей від інфікування. До того ж маємо результати від ВООЗ, які ідентифікують це, як спалах, і вірус має зв’язок з вірусами афгансько-пакистанського походження, які зараз циркулюють у Таджикистані", – наголосив Кузін.

В МОЗ також зазначили, що низький рівень вакцинації дітей від поліомієліту спостерігається в таких областях: у Херсонській- 40,7 %, в Івано-Франківській — 42,2 %, Закарпатській — 43,1 %, Запорізькій — 46,2 %, Харківській — 46,5 %, в Одеській та Київській областях — 47,5 %. У Чернівецькій та Львівській — по 48,5 %, у Рівненській — 48,9 %.

Нагадаємо, 6 жовтня підтвердили випадок паралічу внаслідок захворювання на поліомієліт у 1,5-річної дитини з Рівненської області. Пізніше стало відомо, що в родині, де поліомієліт паралізував немовля, захворіло ще шестеро дітей. Востаннє в Україні фіксували захворювання на поліомієліт у 2015 році.

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