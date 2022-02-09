У Рівненській області п’яний водій тікав від копів, аж поки його не спинило дерево

У Рівненській області п’яний водій тікав від копів, аж поки його не спинило дерево

Копи склали на порушника аж 5 адмінматеріалів.

У Рівненській області водій напідпитку так втікав від копів, що розбив машину об дерево.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Кермувальника, який їхав поза населеним пунктом без увімкнених фар помітили поліцейські. Коли подали сигнал про зупинку, кермувальник лише додав швидкості. Патрульні рушили його наздоганяти.

Та погоня тривала недовго. За чотири кілометри водія зупинило дерево. Як виявилося, 34-річний чоловік був нетверезий. Алкотестер показав 1,27 проміле, що в 6 разів перевищує норму.

За порушення правил, ігнорування зупинки, скоєння ДТП в стані сп’яніння копи склали на порушника аж 5 адмінматеріалів.

У Рівненській області водій втікав від копів і розбив авто | Новини України

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