У Рівненській області перекинулась вантажівка, яке перевозила курей: ящики випали на дорогу, частина птиці загинула

У вантажівці в ящиках перевозили курей, які під час ДТП випали на дорогу.

Поблизу села Птича Дубенського району Рівненської області у ДТП потрапила вантажівка, яка перевозила курей. Через це частина птиці випала на дорогу та загинула.

Про це повідомляє видання rivne1.tv.

За попередніми даними, за кермом вантажівки DAF був 62-річний мешканець Житомирської області. Він через неуважність врізався у відбійник та збив 5 дорожніх знаки. Після цього вантажівка перекинулась.

Фото з соціальних мереж

У вантажівці в ящиках перевозили курей, які під час ДТП випали на дорогу. Частина птиці загинула.

На місці аварії працювали правоохоронці. Обставини ДТП встановлюються.

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