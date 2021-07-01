У Рівненській області перекинулась вантажівка, яке перевозила курей: ящики випали на дорогу, частина птиці загинула

У вантажівці в ящиках перевозили курей, які під час ДТП випали на дорогу.
Поблизу села Птича Дубенського району Рівненської області у ДТП потрапила вантажівка, яка перевозила курей. Через це частина птиці випала на дорогу та загинула.
Про це повідомляє видання rivne1.tv.
За попередніми даними, за кермом вантажівки DAF був 62-річний мешканець Житомирської області. Він через неуважність врізався у відбійник та збив 5 дорожніх знаки. Після цього вантажівка перекинулась.
У вантажівці в ящиках перевозили курей, які під час ДТП випали на дорогу. Частина птиці загинула.
На місці аварії працювали правоохоронці. Обставини ДТП встановлюються.
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