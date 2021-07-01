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У Рівненській області перекинулась вантажівка, яке перевозила курей: ящики випали на дорогу, частина птиці загинула

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У Рівненській області перекинулась вантажівка, яке перевозила курей: ящики випали на дорогу, частина птиці загинула

Рівне-1

У вантажівці в ящиках перевозили курей, які під час ДТП випали на дорогу.

Поблизу села Птича Дубенського району Рівненської області у ДТП потрапила вантажівка, яка перевозила курей. Через це частина птиці випала на дорогу та загинула. 

Про це повідомляє видання rivne1.tv. 

За попередніми даними, за кермом вантажівки DAF був 62-річний мешканець Житомирської області. Він через неуважність врізався у відбійник та збив 5 дорожніх знаки. Після цього вантажівка перекинулась. 

© Фото з соціальних мереж
Фото з соціальних мереж

У вантажівці в ящиках перевозили курей, які під час ДТП випали на дорогу. Частина птиці загинула. 

На місці аварії працювали правоохоронці. Обставини ДТП встановлюються. 

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