У Рівненській області корова впала у водойму: її діставали ескалатором (фото)

У Рівненській області корова впала у водойму: її діставали ескалатором (фото)

Тварина через інцидент не постраждала.

У селищі Млинів Рівненської області в понеділок,15 листопада, корова впала у меліоративний канал. Її звідти діставали рятувальники.

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Про це повідомили в ДСНС Рівненської області.

За даними рятувальників, корова впала у водойму та не могла самостійно вибратись. На місце події викликали ДСНС.

Троє рятувальників за допомогою ескалатора дістали тварину із меліоративного каналу. Корова через інцидент не постраждала.

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