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У Рівненській області корова впала у водойму: її діставали ескалатором (фото)

У Рівненській області корова впала у водойму: її діставали ескалатором (фото)

ГУ ДСНС України у Рівненській області

Тварина через інцидент не постраждала. 

У селищі Млинів Рівненської області в понеділок,15 листопада, корова впала у меліоративний канал. Її звідти діставали рятувальники. 

Про це повідомили в ДСНС Рівненської області. 

За даними рятувальників, корова впала у водойму та не могла самостійно вибратись. На місце події викликали ДСНС. 

Троє рятувальників за допомогою ескалатора дістали тварину із меліоративного каналу. Корова через інцидент не постраждала. 

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