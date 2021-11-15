У Рівненській області корова впала у водойму: її діставали ескалатором (фото)

Тварина через інцидент не постраждала.
У селищі Млинів Рівненської області в понеділок,15 листопада, корова впала у меліоративний канал. Її звідти діставали рятувальники.
Про це повідомили в ДСНС Рівненської області.
За даними рятувальників, корова впала у водойму та не могла самостійно вибратись. На місце події викликали ДСНС.
Троє рятувальників за допомогою ескалатора дістали тварину із меліоративного каналу. Корова через інцидент не постраждала.
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