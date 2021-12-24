У Рівненській області штормове попередження: через снігопад водіїв просять бути обачними

У Рівненській області штормове попередження: через снігопад водіїв просять бути обачними

Сніг прогнозують до кінця доби.

Штормове попередження оголосили у Рівненській області: там від ночі почало хурделити.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 24 грудня.

Також читайте Якою в Україні буде погода на Новий рік: прогноз на 31 грудня

Рятувальники, копи та дорожники закликають водіїв без нагальної потреби на дороги не виїжджати. "Снігопад збережеться до кінця доби, за прогнозами синоптиків. Вже зараз на дорогах області працює понад 60 одиниць спеціальної техніки та майже 90 кваліфікованих робітників та інженерів", - розповів речник слубжи автордоріг області Дмитро Леонтіюк.

Снігопад, сильні пориви вітру, а місцями і снігові замети у західних областях очікують протягом усієї доби. Вже на вихідні негода пошириться на всю Україну: сніг падатиме разом із дощем. Синоптики попереджають про ожеледицю та обледеніння дротів та дерев.

У Рівненській області оголошено штормове попередження | Новини України

Як повідомлялося, у п'ятницю, 24 грудня, в Україні буде холодно і морозно. Вдень в більшості областей очікується сніг та мокрий сніг, а на заході країни з дощем. В Карпатах значний сніг, пориви вітру сягатимуть 20-25 м/с, хуртовина. На дорогах - ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Місцями вдень пориви 15-20 м/с.

Читайте також: