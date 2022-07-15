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У Рівненській області сталася стрілянина через дівчину: чим все закінчилося

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У Рівненській області сталася стрілянина через дівчину: чим все закінчилося

Фото: pixabay.com

До поліції надійшло повідомлення від жителя села Переброди, що неподалік місця його проживання — бійка.

Вже за годину на спецлінію "102" повідомили медики, що до лікарні із вогнепальним пораненням доправили 23-річного жителя Переброд.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Поблизу місцевого магазину між двома молодиками виникла словесна перепалка через дівчину. 20-річний із двома друзями поїхав на авто за місцем свого проживання. Утім, невдовзі до припаркованої біля будинку машини, в салоні якого залишилися хлопці, для продовження розбірок прийшов 23-річний односелець із трьома товаришами.

Відкривши двері машини, 20-річний хлопець вистрілив пістолетом в ногу супернику. Коли свідки намагалися відібрати в нього зброю, він випадково вистрелив собі в руку.

У потерпілого 23-річного жителя Переброд медики діагностували вогнепальне поранення стегна та госпіталізували до травматологічного відділення. 20-річному хлопцю на місці інциденту надала допомогу місцева фельдшерка. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у місті Нова Каховка поблизу бару між двома чоловіками виник конфлікт зі стріляниною. Чоловіки посварилися через дівчину.

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