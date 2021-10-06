У Рівненській області у 1,5-річної дитини виявили поліомієліт: в регіоні працюють вірусологи

У Рівненській області у 1,5-річної дитини виявили поліомієліт: в регіоні працюють вірусологи

Дитина не була вакцинована від недуги.

У Рівненській області у півторарічної дитини діагностували поліомієліт. Батьки малюка не вакцинували його від недуги через релігійні переконання.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

Як стало відомо, перші симптоми хвороби у дитини з'явилися 1 вересня, вже 3 числа її доправили в лікарню з парезом нижніх кінцівок.

“Система охорони здоров’я та епідеміологічного нагляду одразу спрацювала за протоколом та міжнародними стандартами: випадок зареєстрували як підозру на поліо — гострий в’ялий параліч та забезпечили необхідне обстеження та спостереження для з’ясування обставин”, — розповіли в пресслужбі МОЗ.

Зараз в області працює група єпідеміологов і вірусологів. Вони шукають контактних осіб, збирають аналізи, а також розбираються в деталях інциденту.

Що таке поліомієліт

Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше — через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

Нагадаємо, що вакцина — біологічний препарат, що імітує природну інфекцію і приводить до розвитку імунітету.

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