У Рівненській області у лісі жінку вкусила змія: її госпіталізували до реанімації

Постраждала перебуває в стані середньої важкості.
У Рівненському районі у неділю, 5 вересня, під час збирання грибів у лісі 64-річну жінку вкусила змія.
Як повідомляє ДСНС, це сталося поблизу села Сторожів Рівненського району.
Зазначається, що жінка була госпіталізована в реанімаційне відділення Корецької ЦРЛ в стані середньої важкості.
Рятувальники ДСНС області нагадують запобіжні заходи проти укусів змій:
- взути надійне взуття, надягнути широкі штани та заправити їх у черевики так, щоб утворився напуск зверху. Якщо змія буде кусати, то вона прокусить тканину штанів, а не шкіру;
- у місці бажаного відпочинку необхідно спочатку палицею розсунути зарослі, обстежити ущелини, камінці, щоб ненароком не потурбувати змію, якщо в цьому місці й буде змія – вона скоріше втече;
- рухаючись стежкою, тримати перед собою палицю;
- уночі рухатися з ліхтариком;
- не варто влаштовувати ночівлю поблизу можливих схованок змій: трухлявих пеньків, дерев із дуплами, біля входу в нору або печеру, поряд із купами сміття;
- у теплі літні ночі гадюки активні та можуть приповзти до вогню погрітися – будьте обачливі;
- щільно закривайте вхід у намет, щоб змія не могла туди заповзти й вкусити людину уві сні.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області 13-річного хлопчика вкусила за праву ногу змія.