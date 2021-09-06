У Рівненській області у лісі жінку вкусила змія: її госпіталізували до реанімації

Постраждала перебуває в стані середньої важкості.

У Рівненському районі у неділю, 5 вересня, під час збирання грибів у лісі 64-річну жінку вкусила змія.

Як повідомляє ДСНС, це сталося поблизу села Сторожів Рівненського району.

Зазначається, що жінка була госпіталізована в реанімаційне відділення Корецької ЦРЛ в стані середньої важкості.

Рятувальники ДСНС області нагадують запобіжні заходи проти укусів змій:

взути надійне взуття, надягнути широкі штани та заправити їх у черевики так, щоб утворився напуск зверху. Якщо змія буде кусати, то вона прокусить тканину штанів, а не шкіру;

у місці бажаного відпочинку необхідно спочатку палицею розсунути зарослі, обстежити ущелини, камінці, щоб ненароком не потурбувати змію, якщо в цьому місці й буде змія – вона скоріше втече;

рухаючись стежкою, тримати перед собою палицю;

уночі рухатися з ліхтариком;

не варто влаштовувати ночівлю поблизу можливих схованок змій: трухлявих пеньків, дерев із дуплами, біля входу в нору або печеру, поряд із купами сміття;

у теплі літні ночі гадюки активні та можуть приповзти до вогню погрітися – будьте обачливі;

щільно закривайте вхід у намет, щоб змія не могла туди заповзти й вкусити людину уві сні.

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