У Рівненській області від вантажівки під час руху відлетіло колесо та вбило 30-річного пішохода

Причини трагедії розслідує поліція.
У м. Березне Рівненської області 17 червня о 16:34 від вантажівки під час руху відлетіло колесо, яке вбило 30-річного пішохода.
Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.
За даними медиків, від вантажівки під час руху відлетіло колесо та серйозно травмувало 30-річного пішохода. На місце події викликали медиків. Потерпілого госпіталізували.
Попри зусилля медиків пішохід помер о 19:00 в районній лікарні. Причини та обставини трагедії розслідує поліція.
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