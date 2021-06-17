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У Рівненській області від вантажівки під час руху відлетіло колесо та вбило 30-річного пішохода

У Рівненській області від вантажівки під час руху відлетіло колесо та вбило 30-річного пішохода

Причини трагедії розслідує поліція.

У м. Березне Рівненської області 17 червня о 16:34 від вантажівки під час руху відлетіло колесо, яке вбило 30-річного пішохода. 

Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги. 

За даними медиків, від вантажівки під час руху відлетіло колесо та серйозно травмувало 30-річного пішохода. На місце події викликали медиків. Потерпілого госпіталізували. 

Попри зусилля медиків пішохід помер о 19:00 в районній лікарні. Причини та обставини трагедії розслідує поліція. 

Нагадаємо, в Києві п'яний чоловік штовхнув велосипедиста під вантажівку.

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