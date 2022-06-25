У Рівненській області в ДТП загинув 13-річний хлопчик: подробиці та фото

Поблизу села Малушка Рівненської області у суботу, 25 червня, сталась смертельна ДТП.
Там автомобіль Volkswagen на смерть збив 13-річного хлопця.
Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.
Аварія сталась на трасі Городище-Рівне-Старокостянтинів орієнтовно о 15:00. Там 23-річний водій Volkswagen на смерть збив 13-річного хлопця. Потерпілий - місцевий житель.
На місці події працюють слідчі. Причини та обставини аварії встановлюються.
Нагадаємо, у страшній ДТП на Вінниччині загинуло подружжя. Водій автомобіля Peugeot, 45-річний житель селища Рудниця, не впорався з керуванням. Чоловік наїхав на насип вапняку, внаслідок чого автомобіль перекинувся.
Читайте також:
- У Донецькій області росіяни масово обстрілюють населені пункти: загинуло троє людей, є поранені
- Україна та ЄС вже за кілька днів підпишуть "транспортний безвіз": що це дасть українцям
- "По суті це нічого не дає": в ЦПД спростували цей та інші фейки про статус України щодо ЄС