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У Рівненській області в оці 17-річного хлопця застряг рибальський гачок: фото

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У Рівненській області в оці 17-річного хлопця застряг рибальський гачок: фото

Фото: Рівненська обласна дитяча лікарня

Гачок проник в очне яблуко.

У Рівному до обласної дитячої лікарні госпіталізували 17-річного хлопця, в оці якого був рибальський гачок. Хлопцю провели термінову операцію. 

Про це повідомляє Рівненська обласна дитяча лікарня. 

Медики провели екстрену операцію, щоб врятувати хлопця. 

"Особливість даної травми полягала в тому, що гачок був досить великих розмірів та мав збільшену вагу, і в очне яблуко проникла досить велика його частина, що супроводжувалось внутрішньоочним крововиливом. Позитивним моментом було те, що не були травмовані кришталик та рогівка", - повідомили медики. 

Лікарі видалили гачок з ока хлопця та провели та первинну хірургічну обробку склеральної рани з накладанням швів. Наразі підліток одужує. 

Фото: Рівненська обласна дитяча лікарня / ©
Фото: Рівненська обласна дитяча лікарня

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