У Рівненській області в оці 17-річного хлопця застряг рибальський гачок: фото

Гачок проник в очне яблуко.
У Рівному до обласної дитячої лікарні госпіталізували 17-річного хлопця, в оці якого був рибальський гачок. Хлопцю провели термінову операцію.
Про це повідомляє Рівненська обласна дитяча лікарня.
Медики провели екстрену операцію, щоб врятувати хлопця.
"Особливість даної травми полягала в тому, що гачок був досить великих розмірів та мав збільшену вагу, і в очне яблуко проникла досить велика його частина, що супроводжувалось внутрішньоочним крововиливом. Позитивним моментом було те, що не були травмовані кришталик та рогівка", - повідомили медики.
Лікарі видалили гачок з ока хлопця та провели та первинну хірургічну обробку склеральної рани з накладанням швів. Наразі підліток одужує.
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