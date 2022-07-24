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У Рівненській області в жахливій ДТП загинули двоє юних братів: фото

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У Рівненській області в жахливій ДТП загинули двоє юних братів: фото

Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

У Сарненському районі Рівненської області у неділю, 24 липня, сталась смертельна аварія.

У ДТП загинули 15-річний та 23-річний брати. Вони на мотоциклі врізались в автомобіль. 

Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області. 

Аварія сталась о 18:00 між селами Глинне та Дубно. За попередніми даними, 23-річний водій мотоцикла виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в автомобіль Land Rover, яким керував 44-річний місцевий житель. 

На місці ДТП загинув 23-річний водій мотоцикла та його 15-річний брат. Водій автомобіля не постраждав. 

Відомо, що мотоцикл був офіційно незареєстрований. Водій автомобіля, попередньо, був тверезий. 

Правоохоронці відкрили провадження за частиною 3 статті 286 КК України. 

Нагадаємо, у Чернівецькій області в нічній ДТП загинув хлопець.

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