У Рівненській області в жахливій ДТП загинули двоє юних братів: фото

У Сарненському районі Рівненської області у неділю, 24 липня, сталась смертельна аварія.

У ДТП загинули 15-річний та 23-річний брати. Вони на мотоциклі врізались в автомобіль.

Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.

Аварія сталась о 18:00 між селами Глинне та Дубно. За попередніми даними, 23-річний водій мотоцикла виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в автомобіль Land Rover, яким керував 44-річний місцевий житель.

На місці ДТП загинув 23-річний водій мотоцикла та його 15-річний брат. Водій автомобіля не постраждав.

Відомо, що мотоцикл був офіційно незареєстрований. Водій автомобіля, попередньо, був тверезий.

Правоохоронці відкрили провадження за частиною 3 статті 286 КК України.

Нагадаємо, у Чернівецькій області в нічній ДТП загинув хлопець.

Читайте також: