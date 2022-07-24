У Рівненській області в жахливій ДТП загинули двоє юних братів: фото

У Сарненському районі Рівненської області у неділю, 24 липня, сталась смертельна аварія.
У ДТП загинули 15-річний та 23-річний брати. Вони на мотоциклі врізались в автомобіль.
Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.
Аварія сталась о 18:00 між селами Глинне та Дубно. За попередніми даними, 23-річний водій мотоцикла виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в автомобіль Land Rover, яким керував 44-річний місцевий житель.
На місці ДТП загинув 23-річний водій мотоцикла та його 15-річний брат. Водій автомобіля не постраждав.
Відомо, що мотоцикл був офіційно незареєстрований. Водій автомобіля, попередньо, був тверезий.
Правоохоронці відкрили провадження за частиною 3 статті 286 КК України.
Нагадаємо, у Чернівецькій області в нічній ДТП загинув хлопець.
Читайте також:
- Машини перетворилися на брухт: в ДТП під Вінницею трагічно загинуло подружжя (фото)
- Смертельна ДТП у Рівненській області: на місці померли двоє людей (фото)
- У Полтавській області не розминулися вантажівка та легковик: вижили не всі (фото)