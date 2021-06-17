У Рівненській області через коронавірус помер 12-річний хлопчик

У хлопчика, окрім COVID-19, було також тяжке неврологічне захворювання.
У Рівненській області від коронавірусу в середу, 16 червня, помер 12-річний хлопчик.
Про це повідомили в Рівненській ОДА.
Відомо, що 12-річний хлопчик був родом із с. Осова Сарненського району Рівненської області. Він захворів коронавірусом, проте медики не змогли врятувати дитину.
За даними лікарів, у хлопчика, окрім COVID-19, було також тяжке неврологічне захворювання.
Обставини трагедії встановлюються.
Нагадаємо, у Чернівцях після вакцинації помер провізор. Він хворів на серцево-судинні захворювання, діабет. Чоловіка не стало через вакцинацію, а через мозковий інсульт.