У Рівненській області через коронавірус помер 12-річний хлопчик

У хлопчика, окрім COVID-19, було також тяжке неврологічне захворювання.

У Рівненській області від коронавірусу в середу, 16 червня, помер 12-річний хлопчик.

Про це повідомили в Рівненській ОДА.

Відомо, що 12-річний хлопчик був родом із с. Осова Сарненського району Рівненської області. Він захворів коронавірусом, проте медики не змогли врятувати дитину.

За даними лікарів, у хлопчика, окрім COVID-19, було також тяжке неврологічне захворювання.

Обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, у Чернівцях після вакцинації помер провізор. Він хворів на серцево-судинні захворювання, діабет. Чоловіка не стало через вакцинацію, а через мозковий інсульт.

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