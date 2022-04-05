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У Рівненській області відкривають дитячі садки 

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У Рівненській області відкривають дитячі садки 

УНІАН

Усі дошкільні заклади, що запрацюють, повинні мати бомбосховища. 

Від вівторка, 5 квітня, у Рівненській області відкриваються дитячі садки.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Втім, за словами очільника області, йдеться лише про чергові дошкільні заклади. Їхній перелік зараз визначається в консультаціях із керівниками дошкільних навчальних закладів.

“Наголошую, відкрити заклад можна лише за умови наявності захисної споруди (укриття) і дотримання санітарно-епідеміологічних вимог й температурного режиму”, – зауважив керівник Рівненської ОДА.

До слова, в регіоні, як і у всій країні навчальні заклади припинили роботу з дітьми після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Школи і виші почали відновлювати навчання у дистанційному або змішаному форматі від 14 березня.

Як повідомлялося, від 4 квітня у Хмельницькому відкрили три чергові дитсадки. В умовах воєнного стану, який діє в країні від 24 лютого, до закладів приймають дітей працівників критичної інфраструктури: правоохоронців, військових, рятувальників. Основною умовою відкриття закладів була наявність обладнаних бомбосховищ.

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