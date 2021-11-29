У Рівненській області викрили військкомат, де від служби "відкупилися" понад 100 призовників: фото

У Рівненській області викрили військкомат, де від служби "відкупилися" понад 100 призовників: фото

Чиновники просили від 1 до 2 тис. доларів США з одного призовника.

У Рівненській області СБУ ліквідувала корупційну схему ухиляння призовників від проходження строкової військової служби в Збройних силах України. 10 чиновників Рівненського обласного та районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з початку року посприяли незаконному звільненню від проходження військової служби в ЗСУ щонайменше 100 призовників.

Як повідомляє пресслужба Управління СБУ в Рівненській області, за вирішення питання про звільнення від проходження військової служби чиновники просили від 1 до 2 тис. доларів США з одного призовника.

Співробітники СБУ задокументували одержання ділками 6 тис. доларів хабара.

Двох вимагачів правоохоронці затримали "на гарячому", коли вони отримували по 1 тис. доларів за "свого підопічного".

Під час 22 обшуків правоохоронці виявили та вилучили: особові справи призовників; - чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність; майже 10 тис. доларів; комп’ютери, флешки, телефони та SIM-картки до них з доказами злочинів.

Чиновникам оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Зараз правоохоронці намагаються встановити та притягнути до відповідальності усіх причетних до схеми осіб.

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