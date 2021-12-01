У Рівненській області водій збив дівчину на переході: вона померла у лікарні

У Рівненській області водій збив дівчину на переході: вона померла у лікарні

21-річна дівчина перетинала проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом.

У Рівненській області, поблизу села Корнин, на нерегульованому переході водій Opel Combo збив 21-річну дівчину. Після наїзду дівчина залишилася живою, її з тяжкими травмами доправили до лікарні, але врятувати життя постраждалій не вдалося.

Про це повідомили у поліції області.

Поліцейські на місці події встановили, що 35-річний житель села Рисв’янка, водій автомобіля Opel Combo, наїхав на 21-річну місцеву жительку, яка перетинала проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом.

"Внаслідок ДТП дівчину із тяжкою черепно-мозковою травмою та політравмою госпіталізували до рівненської міської лікарні. Втім, врятувати її життя не вдалося — 1 грудня вона померла від отриманих травм", — йдеться у повідомлення поліції Рівненської області.

Слідчі встановлюють усі обставини автопригоди. Поліція зазначила, що водій на вигляд був тверезий, у нього відібрали зразки крові на експертизу.

Нагадаємо, що у Харкові на пішохідному переході на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської водій позашляховика Land Cruiser збив двох 13-річних підлітків, які переходили дорогу.

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