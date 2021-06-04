У Рівненьскій області врятували лосицю, яка топилася в озері: відео

Надзвичайники і мисливці вивільнили тварину.

Порятунок лосиці. На Рівненщині рятувальники разом з мисливцями допомогли тварині вилізти з глибокого озера на закинутій очисній споруді.

Як йдеться у сюжеті ТСН.Ранок, лосицю, що була по шию у воді і не могла самотужки вибратися побачив місцевий житель. Він і викликав ДСНСників. Ті зрозуміли, тварина могла втопитися, адже глибина в тому місці сягає до 2 метрів завглибшки.

Новини України: у Рівненській області рятувальники допомогли лосиці вилізти з глибокого озера

Дістатися до лосиці було тяжко, тож рятувальники з мисливцями бензопилами розчистили шлях від чагарників та гілля. Далі мотузкою підтягли лісову мешканку до борту очисної споруди. Там лосиця вже сама змогла видертися на берег і швидко чкурнула у ліс. А потрапила вона у халепу, припускають мисливці, бо просто хотіла напитися води.

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