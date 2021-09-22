У Рівненській області водій збив на смерть чоловіка, який ніс велосипед

Пішохід отримав смертельні травми.
На автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" поблизу села Лідаво сталася смертельна ДТП.
Про це повідомили у поліції Рівненської області.
Слідчий слідчого управління на місці події встановив, що 42-річний рівнянин, водій автомобіля Кia Soul, наїхав на 68-річного жителя села Здовбиця, який ішов із велосипедом у руках проїзною частиною.
Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Кермувальник автомобіля був тверезий.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, у Львівській області батько на смерть переїхав дворічну доньку.