У Рівненській області жінка вдома народила дитину і заморозила у холодильнику

У Рівненській області жінка вдома народила дитину і заморозила у холодильнику

Горе-мати отримала термін.

Дубровицький районний суд визнав винною 35–річну жінку в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини. Жінка передчасно народила вдома дитину та самостійно перерізала їй пуповину. А потім загорнула немовля у рушник та пакет і поклала його до морозильної камери.

Про це повідомляє прокуратура Рівненської області.

Як запевняла жінка - дівчинка народилася передчасно та мертвою. Однак, за даними судово-медичної експертизи та в результаті проведених слідчих дій, поліцейські встановили, що жінка народила дитину орієнтовно на 37 тижні вагітності. Також експертиза підтвердила, що дівчинка народилася живою, а смерть настала через загальне переохолодження організму.

У ході судового розгляду обвинувачена свою провину повністю визнала. Суд призначив жінці покарання – 3 роки позбавлення волі, а на підставі ст. 75 КК України звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.

Нагадаємо, у Рівному засудили 21-річну горе-матір, яка два роки тому, залишила побитого двомісячного сина в гуртожитку та пішла на побачення. Жінці присудили 1 рік та 3 місяці обмеження волі, її ж син зараз перебуває у дитячому будинку.

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