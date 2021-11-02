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У Рівненській області жінку, яка відбилася від чоловіка, який її душив, судитимуть за перевищення меж самооборони

У Рівненській області жінку, яка відбилася від чоловіка, який її душив, судитимуть за перевищення меж самооборони

Фото із соцмереж

Між жінкою та її співмешканцем сталася сварка, під час якої він почав її душити, а вона схопила ніж і вдарила його в живіт.

У Рівненській області судитимуть 29-річну жінку, яка перевищила межі необхідної самооборони, через що загинув її знайомий, з яким вона час від часу співмешкала.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Рівненській області.

Слідчі Острога за результатами процесуальних дій та нових обставин перекваліфікували кримінальне провадження, відкрите за фактом умисного тілесного ушкодження, що спричинило смерть 30-річного місцевого жителя.

Так, 15 жовтня цього року 29-річна жінка та її 30-річний знайомий розпивали спиртні напої у неї вдома. Між ними виник конфлікт, який переріс у бійку, під час якої жінка завдала удар ножем у відповідь на те, що чоловік почав її душити руками. В результаті він отримав проникаюче поранення. Від госпіталізації потерпілий відмовився, але від отриманих травм помер через два дні.

 Як пояснила жінка, не мала наміру заподіяти травми, а хотіла просто налякати.

"Слідчі перекваліфікували кримінальне провадження і повідомили жительці Острога про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею 124 КК України (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони)", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, що у середмісті Херсона чоловік з ножем увірвався до торговельно-розважального центру. Спочатку узяв одну заручницю, згодом  - іншу.

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