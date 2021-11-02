У Рівненській області жінку, яка відбилася від чоловіка, який її душив, судитимуть за перевищення меж самооборони

У Рівненській області жінку, яка відбилася від чоловіка, який її душив, судитимуть за перевищення меж самооборони

Між жінкою та її співмешканцем сталася сварка, під час якої він почав її душити, а вона схопила ніж і вдарила його в живіт.

У Рівненській області судитимуть 29-річну жінку, яка перевищила межі необхідної самооборони, через що загинув її знайомий, з яким вона час від часу співмешкала.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Рівненській області.

Слідчі Острога за результатами процесуальних дій та нових обставин перекваліфікували кримінальне провадження, відкрите за фактом умисного тілесного ушкодження, що спричинило смерть 30-річного місцевого жителя.

Так, 15 жовтня цього року 29-річна жінка та її 30-річний знайомий розпивали спиртні напої у неї вдома. Між ними виник конфлікт, який переріс у бійку, під час якої жінка завдала удар ножем у відповідь на те, що чоловік почав її душити руками. В результаті він отримав проникаюче поранення. Від госпіталізації потерпілий відмовився, але від отриманих травм помер через два дні.

Як пояснила жінка, не мала наміру заподіяти травми, а хотіла просто налякати.

"Слідчі перекваліфікували кримінальне провадження і повідомили жительці Острога про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею 124 КК України (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони)", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, що у середмісті Херсона чоловік з ножем увірвався до торговельно-розважального центру. Спочатку узяв одну заручницю, згодом - іншу.

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