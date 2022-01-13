У Рівненській області зірвався з висоти і загинув 31-річний чоловік під час покрівлі даху

У Рівненській області зірвався з висоти і загинув 31-річний чоловік під час покрівлі даху

Реанімувати травмованого покрівельника, на жаль, не вдалось.

У середу, 12 січня, в Костополі Рівненської області загинув 31-річний місцевий житель. Чоловік впав із висоти орієнтовно шість метрів на території приватного підприємства під час покрівельних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

Чоловіка із тяжкими травмами доправили до лікарні але, попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося.

За фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 272 КК України.

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