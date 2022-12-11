У Рівненській області знайшли мертвими чоловіка та жінку: подробиці

На хуторі біля села Біле Володимирецької ТГ Вараського району Рівненської області у житловому будинку спалахнула пожежа. На місці трагедії знайшли тіла чоловіка та його співмешканки.

Про це повідомили в ДСНС Рівненської області.

Пожежу на хуторі 10 грудня помітили місцеві жителі. На той час будинок майже повністю згорів. На місці трагедії знайшли тіла двох людей - 52-річного чоловіка та його 48-річної співмешканки.

Фото: ГУ ДСНС України у Рівненській області

Рятувальників на місце події не викликали. Поліція встановлює причини пожежі та розслідує смерть двох людей.

Фото: ГУ ДСНС України у Рівненській області

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В Оболонському районі Києва в неділю, 11 грудня, пролунав вибух у багатоповерхівці. Він стався в одній із квартир на дев'ятому поверсі на кухні. Помешкання, де стався інцидент, перевірили, на щастя, ніхто не постраждав.

Випадків пожеж та отруєнь чадним газом на початку холодів побільшало в Україні. Зокрема, в Івано-Франківську від отруєння чадним газом загинули 89-річна жінка та 27-річний чоловік, в Богородчанській територіальній громаді вчаділа 12-річна дівчинка.

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