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У Рівненській області знайшли мертвими чоловіка та жінку: подробиці

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Рівненській області знайшли мертвими чоловіка та жінку: подробиці

Фото: Головне управління ДСНС у Рівненській області

Будинок подружжя згорів до тла.

На хуторі біля села Біле Володимирецької ТГ Вараського району Рівненської області у житловому будинку спалахнула пожежа. На місці трагедії знайшли тіла чоловіка та його співмешканки. 

Про це повідомили в ДСНС Рівненської області. 

Пожежу на хуторі 10 грудня помітили місцеві жителі. На той час будинок майже повністю згорів. На місці трагедії знайшли тіла двох людей - 52-річного чоловіка та його 48-річної співмешканки. 

© ГУ ДСНС України у Рівненській області
Фото: ГУ ДСНС України у Рівненській області

Рятувальників на місце події не викликали. Поліція встановлює причини пожежі та розслідує смерть двох людей. 

© ГУ ДСНС України у Рівненській області
Фото: ГУ ДСНС України у Рівненській області

Інші надзвичайні події в Україні 

В Оболонському районі Києва в неділю, 11 грудня, пролунав вибух у багатоповерхівці. Він стався в одній із квартир на дев'ятому поверсі на кухні. Помешкання, де стався інцидент, перевірили, на щастя, ніхто не постраждав.

Випадків пожеж та отруєнь чадним газом на початку холодів побільшало в Україні. Зокрема, в Івано-Франківську від отруєння чадним газом загинули 89-річна жінка та 27-річний чоловік, в Богородчанській територіальній громаді вчаділа 12-річна дівчинка.

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Дата публікації
Перегляди
706
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