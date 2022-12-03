У Рівненській області зниклого чоловіка знайшли мертвим

На Рівненщині знайшли мертвим 62-річного чоловіка, який зник безвісти чотири дні тому. Тіло загиблого виявив власник технічних водойм, що неподалік села, де мешкав чоловік.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Про зникнення мешканця села Івачків Здовбицької громади до поліції звернулись соцпрацівники, які за ним доглядали.

"Під час огляду померлого ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті", – йдеться у повідомленні поліції.



Нагадаємо, у Запорізькій області з річки Дніпро дістали зниклих чоловіків. Їх розшукували протягом п’яти днів.

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