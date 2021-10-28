У Рівненській області на трасі спалахнула фура з алкоголем: фото

У Рівненській області на трасі спалахнула фура з алкоголем: фото

Вантажівка загорілась під час руху.

У середу, 27 жовтня, приблизно о 23:30 на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Зелений Гай Дубенського району Рівненської області спалахнула вантажівка, яка перевозила алкоголь. Автомобіль загорівся під час руху.

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Як повідомили у пресслужбі ДСНС області, прибувши до місця пожежі, рятувальники побачили повністю охоплений вогнем напівпричіп вантажного автомобіля. Ще до приїзду вогнеборців, водієві вдалося від'єднати сам автомобіль від охопленого вогнем напівпричепа та відігнати на безпечну відстань.

Рятувальники оперативно почали гасити полум'я. Вогонь знищив напівпричіп вантажівки.

Жертв та постраждалих немає.

Причина пожежі та розмір збитків встановлюються. До гасіння було залучено одну одиницю пожежної техніки та п'ятеро рятувальників.

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