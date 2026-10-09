У Рівному 14-річна дівчинка отруїла та задушила військового під час відеозв’язку з куратором з РФ

Дівчину затримано

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Слідчі поліції Рівненщини завершили досудове розслідування щодо 14-річної рівнянки, яку обвинувачують в умисному вбивстві 27-річного військовослужбовця ЗСУ на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомили у поліції Рівненщини.

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Деталі злочину

Неповнолітня познайомилася у Telegram із громадянином РФ, який, як стверджують правоохоронці, діяв за вказівкою працівника ФСБ. Він доручив дівчині вбити українського військового шляхом отруєння метадоном.

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«Слідство встановило, що куратор пообіцяв неповнолітній після виконання завдання організувати виїзд на територію, підконтрольну РФ», — йдеться у повідомленні відомства.

30 січня дівчина прибула до орендованої квартири, де розлила підготовлений алкоголь у келихи та додала наркотичну речовину, яку, за даними поліції, отримала від замовників через логістичну компанію.

Згодом до квартири прийшов 27-річний військовослужбовець, з яким дівчина познайомилася у месенджері за десять днів до цього. Після вживання суміші чоловік знепритомнів.

За версією слідства, перебуваючи на відеозв’язку з куратором, неповнолітня почала душити військового. Чоловік помер від механічної асфіксії.

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Яке покарання для зловмисниці

Поліцейські затримали дівчину. Їй повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у цій справі завершено, обвинувальний акт скерували до суду. За інкримінованою статтею неповнолітній загрожує до 15 років позбавлення волі. Правоохоронці також встановили особи куратора та організатора замовлення.

Нагадаємо, у Києві суд виніс вирок громадянину РФ, який під час сварки завдав жінці 12 ударів кухонним ковшем по голові. На суді чоловік заявив, що він нібито образився через те, що жертва назвала його «кац**ом».

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