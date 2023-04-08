У Рівному 5-річний хлопчик встромив собі в око манікюрні ножиці: фото

У Рівному п'ятирічний хлопчик, граючись з манікюрними ножицям, поцілив собі в око. Дитину з випадінням райдужки і защемленням її у рані доправили до лікарні.

Про це повідомили у Рівненській обласній дитячій лікарні.

"До спеціалізованого хірургічного відділення Рівненської обласної дитячої лікарні надійшов п’ятирічний хлопчик з проникним пораненням ока з випадінням райдужки і защемленням її у рані. Батьки, жителі одного із районів області, не зволікали зі зверненням до лікарів, і дитину прооперували вже за кілька годин від моменту поранення", — розповіли у лікарні.

Фото: facebook.com/RivneODL

Лікар-офтальмолог провів одномоментну мікрохірургічну обробку проникного поранення з вправленням райдужки і накладенням мікрошвів.

Фото: facebook.com/RivneODL

Оперативне втручання виконали з використанням операційного мікроскопа та під загальним знеболенням. Це дозволило врятувати око дитині.

Фото: facebook.com/RivneODL

Нагадаємо, жителька Вінниччини 14 років прожила зі шпателем у тілі.

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