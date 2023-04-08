У Рівному 800-грамовому немовляті провели операцію на серці (фото)

Дівчинка народилася лише на 26 тижні.

У Рівному кардіохірурги з Інституту серця МОЗ провели операцію на серці у дівчинки, яка народилась на 26 тижні вагітності. Хірургічне втручання минуло успішно.

Про це розповіла "Суспільному" головна лікарка міського пологового будинку Світлана Муравська.

Дитині провели операцію із закриття артеріальної протоки. Медикиня розповіла, що діагностована раніше клініка серцевої недостатності не проявляється.

"Зараз дитина компенсована, клініка серцевої недостатності на сьогодні не проявляється, тобто серцева недостатність купована. Залишилась лише глибока морфофункціональна незрілість", — додала головна лікарка закладу.

Фото: Пологовий будинок Рівненської міської ради.

Дівчинка народилась 23 березня і важила лише 680 грамів. Від народження вона перебувала у реанімації.

"Дівчинку перевели в дитячу реанімацію пологового будинку, де до 5 квітня дитина росла, набрала вагу до 800 грамів і розвинула клініку серцевої недостатності. Діагностували вроджену ваду серця. Ми викликали кардіохірургів і 6 квітня до обіду вони приїхали і прооперували дитину. Операція тривала 40 хвилин", - розповіла Світлана Муравська.

Нагадаємо, у Львові однорічному хлопчику пересадили шкіру від посмертного донора. Малюк потягнув чайник за дріт і перелив на себе окріп. Андрійко дістав опіки 25% шкіри: підборіддя, шиї та грудної клітки.

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