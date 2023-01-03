У Рівному анонім повідомив про вибухівку в ОВА, школах і торгових центрах

У Рівному через повідомлення пр замінування евакуйовують людей та перевіряють будівлі.

Сьогодні, 3 січня, в Рівному невідома особа повідомила про замінування шкіл, торгових центрів та будівлі обласної військової адміністрації.

Про це інформує очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Фейкові замінування продовжуються. Цього разу прийшло анонімне повідомлення про вибухівку в органах влади, школах, торгових центрах, зокрема, і в Рівненській ОДА. Ворог вкотре нагнітає паніку", - повідомив він.

На місці уже працюють вибухотехніки та кінологи Головного управління Національної поліції області разом із ДСНС та СБУ. Евакуюють людей та перевіряють будівлі.

Псевдозамінування

Нагадаємо,напередодні, 2 січня, невідома особа повідомила про замінування Львівської міської ради. Через це з мерії евакуйовували працівників. Та згодом інформація про вибухівку не підтвердилася.

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