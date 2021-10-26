У Рівному авто збило візок із однорічною дитиною: хлопчик в реанімації (фото)

У Рівному авто збило візок із однорічною дитиною: хлопчик в реанімації (фото)

У малюка медики попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

У понеділок, 25 жовтня, близько 16:00 на вулиці Вербовій в Рівному під колеса авто потрапив візок із малолітньою дитиною. Хлопчика, якому трохи більше року, госпіталізували до реанімації.

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Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.

"23-річний рівнянин, водій автомобіля Opel Omega, здійснючи маневр повороту із головної дороги на другорядну, допустив наїзд на дитячий візок, із яким 24-річна мама перетинала проїзну частину", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП візок перекинувся. На щастя, хлопчик не випав, адже був пристебнутий.

У малюка медики попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Він перебуває у лікарні та проходить додаткове обстеження.

Водій за кермом був тверезим.

Слідчі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 КК України.

Нагадаємо, у Хмельницькій області авто на смерть переїхало 17-річного хлопця.

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