У Рівному батьки залишили саму вдома 6-річну дитину: чим закінчилася історія

За словами матері, з дитиною мала бути старша сестра, але вона залишила брата на деякий час самого.

У Рівному 6-річний хлопчик, який тривалий час був сам удома, злякався і зателефонував до поліції.

Про це повідомляє патрульна поліція Рівненської області.

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"Вчора близько 17-ї години на лінію 102 у Рівному зателефонував 6-річний хлопчик. Він повідомив, що довгий час сам удома, йому страшно, а його батьки на роботі та досі не повернулися. Їхнього номера телефону він не пам’ятав. ТОРівці встановили адресу проживання дитини та одразу вирушили туди", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що майже одночасно з екіпажем патрульних приїхала й мати хлопчика. За її словами, з дитиною мала бути старша сестра, але вона залишила його на деякий час самого.

"Тож наляканий Назарчик зателефонував на 102, оскільки у школі їм неодноразово розповідали, в яких ситуаціях треба звертатися до поліції. На щастя, ця історія зі щасливим фіналом", - розповіли правоохоронці.

Про подію патрульні повідомили працівників ювенальної превенції.

Нагадаємо, в Києві розшукали зниклого хлопчика, який пізно ввечері сам гуляв вулицями міста.

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