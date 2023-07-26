У Рівному біля університету знайшли мертвою 29-річну дівчину: що відомо про жорстоку розправу (фото)

У Рівному зранку 26 липня біля одного із університетів знайшли мертвою 29-річну місцеву жительку. Поліція затримала підозрюваного. Це - 33-річний переселенець.

Про це повідомили в поліції Рівненської області.

За даними слідства, 29-річну дівчину знайшов мертвою чоловік 26 липня о 6:30 на вулиці Чорновола. На її тілі була кров. Перехожий одразу викликав поліцію.

На місці події працювали слідчі, які встановили особу загиблої.

Вбивство у Рівному / Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

"За результатами проведених невідкладних слідчих дій та розшукових заходів поліцейські обласного главку та Рівненського РУП встановили особу, причетну до скоєного особливо тяжкого злочину", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваним є 33-річний переселенець. Його затримали, триває слідство.

Підозрюваного у вбивстві затримали / Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік вбив свою 20-річну вагітну дружину.

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