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У Рівному біля університету знайшли мертвою 29-річну дівчину: що відомо про жорстоку розправу (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Рівному біля університету знайшли мертвою 29-річну дівчину: що відомо про жорстоку розправу (фото)

У Рівному вбили дівчину / Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

Поліція встановлює мотиви злочину.

У Рівному зранку 26 липня біля одного із університетів знайшли мертвою 29-річну місцеву жительку. Поліція затримала підозрюваного. Це - 33-річний переселенець. 

Про це повідомили в поліції Рівненської області. 

За даними слідства, 29-річну дівчину знайшов мертвою чоловік 26 липня о 6:30 на вулиці Чорновола. На її тілі була кров. Перехожий одразу викликав поліцію. 

На місці події працювали слідчі, які встановили особу загиблої. 

Вбивство у Рівному / © ГУ Нацполіції в Рівненській області
Вбивство у Рівному / Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

"За результатами проведених невідкладних слідчих дій та розшукових заходів поліцейські обласного главку та Рівненського РУП встановили особу, причетну до скоєного особливо тяжкого злочину", - йдеться у повідомленні. 

За даними слідства, підозрюваним є 33-річний переселенець. Його затримали, триває слідство. 

Підозрюваного у вбивстві затримали / © ГУ Нацполіції в Рівненській області
Підозрюваного у вбивстві затримали / Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік вбив свою 20-річну вагітну дружину

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Дата публікації
Перегляди
1792
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