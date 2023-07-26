У Рівному біля університету знайшли мертвою 29-річну дівчину: що відомо про жорстоку розправу (фото)

Поліція встановлює мотиви злочину.
У Рівному зранку 26 липня біля одного із університетів знайшли мертвою 29-річну місцеву жительку. Поліція затримала підозрюваного. Це - 33-річний переселенець.
Про це повідомили в поліції Рівненської області.
За даними слідства, 29-річну дівчину знайшов мертвою чоловік 26 липня о 6:30 на вулиці Чорновола. На її тілі була кров. Перехожий одразу викликав поліцію.
На місці події працювали слідчі, які встановили особу загиблої.
"За результатами проведених невідкладних слідчих дій та розшукових заходів поліцейські обласного главку та Рівненського РУП встановили особу, причетну до скоєного особливо тяжкого злочину", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, підозрюваним є 33-річний переселенець. Його затримали, триває слідство.
Нагадаємо, на Рівненщині чоловік вбив свою 20-річну вагітну дружину.
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