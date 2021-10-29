У Рівному будівельника засипало землею: колеги встигли його відкопати

Потерпілого доправили до лікарні у несвідомому стані.
У Рівному на будівництві стадіону "Авангард" стався нещасний випадок. Одного із будівельників під час виконання земельних робіт засипало землею.
Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області.
Будівельник через зсув ґрунту опинився у ямі глибиною близько двох метрів і був фактично похований під землею. На щастя, поруч були колеги. Вони не розгубилися і заходилися відкопувати чоловіка та викликали швидку.
62-річного чоловіка госпіталізували до Рівненської міської лікарні з численними травмами та непритомного.
Поліція з'ясовує обставини події, а також вирішується питання про правову кваліфікацію події.
Нагадаємо, що у Польщі землею на смерть засипало 33-річного українця. Відкопати потерпілого вдалося лише за 2,5 години. Він уже був мертвий.