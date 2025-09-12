- Дата публікації
У Рівному через масовий виїзд працівників за кордон закривається кафе (відео)
Співвласник закладів Oregano Group пояснив, що ситуація в Україні не сприяє роботі малого бізнесу, оскільки працівники масово виїжджають за кордон.
У Рівному закривається Oregano Cafe через те, що за останні два тижні з команди звільнилися та виїхали за кордон майже 10 працівників. Заклад пропрацював п’ять років.
Про це у відеозверненні в Мережі повідомив співвласник закладів Oregano Group Микола.
«Ми вирішили закрити Oregano Cafe. Це рішення далося непросто, але воно об’єктивне. Ситуація в країні не надто сприяє роботі малого бізнесу. За останні два тижні з команди звільнилось і виїхало за кордон майже 10 працівників. Для нас як малого бізнесу це критично», — розповів співвласник закладів.
Він зауважив, що пошук та навчання нових працівників потребує ресурсів, яких не вистачає.
«Ми завжди хотіли для Oregano кращого простору, більше місця, більше можливостей. Кафе на районі — це тепло і по-домашньому, але ми мріємо про щось більше. Ми не прощаємось. Обіцяємо зустрітись в новому місці в кращий час», — додав Микола.
Нагадаємо, напередодні український бізнес, зокрема у сферах ритейлу та HoReCa, повідомив про перші випадки звільнень серед чоловіків віком 18-22 роки після дозволу на їхній виїзд за кордон. Деякі мережі фіксують відтік до 20% персоналу. Проте, за словами директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, масовий виїзд цієї категорії працівників не завдасть відчутного удару по українській економіці загалом.
За даними Прикордонної служби Польщі, останніми днями зафіксовано значне збільшення кількості молодих українців віком 18-22 роки, які прибувають до країни. У період від 28 серпня до 3 вересня до Польщі в’їхало понад 10 тис. чоловіків цієї вікової категорії, тоді як виїхало — лише близько 3,3 тис.