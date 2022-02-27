У Рівному, Чернігові, Житомирі та на Волині оголосили повітряну тривогу

У Рівному, Чернігові, Житомирі та на Волині оголосили повітряну тривогу

Громадян просять негайто піти в укриття.

27 лютого приблизно о 17:20 у трьох містах - Рівному, Чернігові, Житомирі - та Волинській області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють відомства та представники місцевої влади.

Зауважимо, що у ДСНС опублікували оновлену карту, яка допоможе знайти найближче бомбосховище.