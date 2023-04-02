У Рівному чоловік 5 років "закривав портал від демонів": скільки йому вдалося заробити

22-річний мешканець Рівного став жертвою шахрая, який протягом 5 років зловживав його довірою і заробляв на цьому кошти. Аферист переконав потерпілого, що має зв’язок із потойбічним світом і може “закривати портал від демонів”.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Як встановили поліцейські, давній знайомий рівнянина залякував його демонами із потойбіччя, для переконливості вказуючи на певні явища чи предмети, начебто дотичні до “темних сил”. Внаслідок цього шахрай отримав постійний злочинний заробіток.

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“Лише за останній рік він заволодів грошовими коштами потерпілого в сумі 117 тисяч гривень, які той перерахував на банківську картку”, - повідомили в поліції.

Зрештою молодий чоловік розповів про все юристці гуртожитку, в якому проживає. Вона зателефонувала у поліцію.

За фактом заволодіння чужим майном, вчиненого шляхом обману, дізнавачі Рівненського РУП розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Поліцейські встановлюють усі обставини скоєного кримінального проступку.

Нагадаємо, раніше 20-річному парубкові, який на Черкащині підпалив чоловіка, зняв це на відео і виклав його в Інтернет, оголосили про підозру. Йому загрожує до семи років ув'язнення.

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