У Рівному чоловік отримав повістку та вигадав, як уникнути мобілізації: чи покарав його суд

На суді чоловік переконував, щоб багато членів його родини хворі і він за ними доглядає.

У Рівному чоловік отримав повістку, але не прийшов до ТЦК для відправлення на військову службу. Таким чином він уникнув мобілізації, проте суд його таки покарав.

Про це йдеться у вироку Рівненського міського суду Рівненської області.

За даними суду, житель Рівного у вересні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. Він отримав повістку та повинен був прийти до ТЦК для відправлення до військової частини, проте чоловік ухилився від призову. Таким чином йому вдалось уникнути мобілізації, проте про цей інцидент повідомили до правоохоронних органів.

На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що нібито ВЛК не взяла до уваги його скарги на стан здоров'я. Він додав, що доглядає за батьком із 3-ю групою інвалідності та за тестем, який нібито теж хворіє. Також ухилянт переконував, що його дружина хвора та вагітна.

Суд заслухав матеріали справи та визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації. Його засудили до 1 року та 6 місяців позбавлення волі. Також він повинен сплатити понад 3 тис. грн за залучення експерта.

Вирок суду

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік вигадав нестандартну причину відмови від мобілізації.

Читайте також: