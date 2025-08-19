У Рівному чоловік під час застілля до смерті побив знайомого (фото)

Чоловік вбив знайомого

У Рівному правоохоронці затримали 27-річного уродженця Івано-Франківської області, якого підозрюють у смертельному побитті чоловіка. Трагічний інцидент стався 18 серпня на вулиці Данила Галицького.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області у Facebook.

Близько п’ятої ранку до поліції звернулася 42-річна місцева жителька. Жінка повідомила, що в квартирі її сусіда вона виявила бездиханне тіло 57-річного знайомого. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та карний розшук.

За попередніми даними, напередодні ввечері у помешканні 60-річного рівнянина зібралася компанія з шести осіб. Під час застілля між 27-річним гостем і 57-річним чоловіком виникла суперечка. Словесний конфлікт швидко переріс у бійку. Молодший учасник сутички почав наносити старшому численні удари руками й ногами по голові та тілу. Від отриманих травм потерпілий помер ще до приїзду медиків.

Після скоєного нападник залишив місце злочину, кинувши закривавлене взуття біля під’їзду будинку. Однак втекти йому не вдалося. Менш ніж за годину оперативники розшукали чоловіка поблизу одного з автовокзалів міста.

Перевірка показала, що затриманий перебував у стані алкогольного сп’яніння — «Драгер» зафіксував 0,72 проміле. З’ясувалося також, що він уже мав судимості за майнові злочини.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

