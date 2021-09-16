У Рівному чоловік вчинив ДТП та повністю роздягнувся, тікаючи від поліції: у його авто був пістолет

У Рівному чоловік вчинив ДТП та повністю роздягнувся, тікаючи від поліції: у його авто був пістолет

Чоловіка затримали та повідомили про підозру.

У Рівному 32-річний чоловік у середу, 15 вересня, вчинив ДТП та втік з місця події. Під час затримання порушник неадекватно поводився та повністю роздягнувся.

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Про це повідомили у Нацполіції Рівненської області.

Відомо, що 32-річний водій автомобіля Volkswagen Passat B7 врізався у Renault Kangoo, за кермом якого перебував 33-річний чоловік. Водій Renault отримав численні травми, а порушник намагався втекти з місця аварії, проте його наздогнали. Під час затримання 32-річний чоловік поводився неадекватно: він розкидав речі, кричав та повністю роздягнувся.

Водій відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння, проте медики встановили, що за зовнішніми ознаками чоловік перебуває під дією наркотиків.

Також у автомобілі правоохоронці побачили пістолет та пристрій для вживання наркотиків. Проте дружина порушника не дозволила патрульним оглянути авто, а тому слідчі вилучили транспортний засіб.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Також відомо, що перед ДТП порушник вчинив ще і домашнє насильство.

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