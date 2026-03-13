У Рівному дівчата знімали відео під російську музику на меморіалі героїв війни

Підлітки на меморіалі у Рівному / © скриншот з відео

У соцмережах з’явилося відео з двома дівчатами, які під російську музику позують на меморіалі загиблих воїнів на майдані Незалежності в Рівному. Як встановила поліція, це зробили дві неповнолітні мешканки міста віком 15 та 13 років.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Відео було виявлено в п’ятницю, 13 березня, під час моніторингу соціальних мереж в одному із місцевих Telegram-каналів.

Інспектори ювенальної превенції Рівненського райуправління поліції спільно із працівниками відділу кримінального аналізу та служби освітньої безпеки оперативно встановили порушниць: ними виявилися 15-ти та 13-річна рівнянки.

Батьків неповнолітніх буде притягнуто до адміністративної відповідальності.

У поліції наголосили, що у нинішніх умовах повномасштабної війни демонстративне прослуховування ворожої музики є не лише морально неприйнятним, а й може сприйматися як прояв зневаги до суспільства, Збройних сил України та пам’яті загиблих.

Нагадаємо, раніше у Києві поліція притягнула до відповідальності іноземця, який влаштував танці на меморіалі полеглих захисників на Майдані Незалежності. Зухвале відео правопорушник опублікував у соцмережах.