У Рівному диверсант намагався підірвати транспортну артерію, щоб зірвати поставку іноземного озброєння

Служба безпеки України у Рівному затримала диверсанта, який намагався підірвати об'єкт транспортної інфраструктури. Таким чином він хотів зірвати поставки іноземного озброєння.

Щоб вчинити диверсію, зловмисник прибув до України 19 лютого під виглядом мешканця однієї з країн Європейського союзу, повідомили в СБУ.

Диверсант провів розвідку біля стратегічної артерії, щоб визначити місце встановлення вибухівки. Правоохоронці зафіксували виходи зловмисника на місцевість, де він приховано обстежував об’єкт, а також спостерігав за періодичністю проїзду рухомого складу.

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Наступним його кроком мало бути встановлення вибухівки у найбільш вразливому місці вказаного об’єкта критичної інфраструктури та здійснення підриву. Зловмисника затримали під час підготовки до вчинення диверсії.

За даними слідства, фігурант має посвідку на постійне проживання в Росії та входить до агентурного апарату російської воєнної розвідки. Від 2014 року він виконував ворожі завдання проти сил антитерористичної операції на сході України. Для цього вступив до складу угруповання "оплот", а потім до так званого "батальйону хан".

Фото: СБУ

Після повномасштабного вторгнення РФ диверсант увійшов до лав російського окупаційного угруповання "Херсон" і брав активну участь у бойових діях проти українських військ на Запорізькому та Херсонському напрямках. У вересні 2022 року зловмисник повернувся до РФ, де отримав завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності у північно-західному регіоні України. Куратором диверсанта був кадровий співробітник ГРУ.

Крім підготовки до вчинення диверсії, зловмисник передавав до РФ розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території Рівненщини, у тому числі місцевих військкоматів.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ

Нагадаємо, 34-річний чоловік на Рівненщині навмисне зніс трактором блокпости. Чоловіку не сподобалось, що їх облаштували біля його господарства.

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