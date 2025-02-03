Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Рівному два 19-річні юнаки готували теракт біля управління поліції: деталі і фото

У Рівному два 19-річні юнаки готували теракт біля управління поліції: деталі і фото

Хлопці, попри юний вік, виявилися агентами ворожих спецслужб, які "клюнули" на обіцянку легкого заробітку.

СБУ затримала двох російських агентів, які готували теракт біля райуправління поліції у Рівному.

Про це передає пресслужба відомства та обласної прокуратури.

Сьогодні у Рівному правоохоронці затримали двох агентів російської спецслужби, які готували вибух поблизу районного управління поліції.

©

Зловмисники мали залишити біля адмінбудівлі у замаскований у сумці саморобний вибуховий пристрі (СВП). У момент закладки вибухівку куратори зловмисників планували підірвати її за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під’єднаний до СВП.

©

При цьому теракт мав відбутися, коли поблизу поліцейського підрозділу перебували багато правоохоронців, а самі агенти ще знаходились біля вибухового пристрою.

У такий спосіб росіяни планували вбити максимальну кількість співробітників поліції та пересічних громадян і одночасно ліквідувати виконавців теракту як "зайвих" свідків.

Обох фігурантів було затримано "на гарячому", коли вони намагались встановити біля райуправління поліції вибухівку.

На місці події у затриманих вилучено сумку, споряджену вибухівкою та додатковими засобами прихованого спостереження з функцією віддаленого доступу для спецслужб РФ.

©

Що відомо про зрадників

Зловмисниками виявилось двоє 19-річних молодиків, жителів Сумщини, які шукали "швидкі" заробітки на телеграм-каналах.

Після прибуття до Рівного вони отримали від окупантів геолокацію схрону, з якого забрали вибухівку для вчинення теракту.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

©
Затримані зловмисники / ©
Затримані зловмисники

Нагадаємо, 1 лютого, у приміщенні Рівненського ТЦК пролунав вибух. Спочатку повідомлялося, що в результаті вибуху загинула 1 людина, ще 6 дістали поранення. Цивільні вони чи військові — подробиць не розголошували

Проте сьогодні головком Сирський, коментуючи вибухи у ТЦК Рівного і Павлограда, заявив, що один із потерпілих у Рівному перебуває у важкому стані. Про загиблих він нічого не згадував.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація