У Рівному два 19-річні юнаки готували теракт біля управління поліції: деталі і фото

Хлопці, попри юний вік, виявилися агентами ворожих спецслужб, які "клюнули" на обіцянку легкого заробітку.

СБУ затримала двох російських агентів, які готували теракт біля райуправління поліції у Рівному.

Про це передає пресслужба відомства та обласної прокуратури.

Сьогодні у Рівному правоохоронці затримали двох агентів російської спецслужби, які готували вибух поблизу районного управління поліції.

Зловмисники мали залишити біля адмінбудівлі у замаскований у сумці саморобний вибуховий пристрі (СВП). У момент закладки вибухівку куратори зловмисників планували підірвати її за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під’єднаний до СВП.

При цьому теракт мав відбутися, коли поблизу поліцейського підрозділу перебували багато правоохоронців, а самі агенти ще знаходились біля вибухового пристрою.

У такий спосіб росіяни планували вбити максимальну кількість співробітників поліції та пересічних громадян і одночасно ліквідувати виконавців теракту як "зайвих" свідків.

Обох фігурантів було затримано "на гарячому", коли вони намагались встановити біля райуправління поліції вибухівку.

На місці події у затриманих вилучено сумку, споряджену вибухівкою та додатковими засобами прихованого спостереження з функцією віддаленого доступу для спецслужб РФ.

Що відомо про зрадників

Зловмисниками виявилось двоє 19-річних молодиків, жителів Сумщини, які шукали "швидкі" заробітки на телеграм-каналах.

Після прибуття до Рівного вони отримали від окупантів геолокацію схрону, з якого забрали вибухівку для вчинення теракту.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримані зловмисники

Нагадаємо, 1 лютого, у приміщенні Рівненського ТЦК пролунав вибух. Спочатку повідомлялося, що в результаті вибуху загинула 1 людина, ще 6 дістали поранення. Цивільні вони чи військові — подробиць не розголошували

Проте сьогодні головком Сирський, коментуючи вибухи у ТЦК Рівного і Павлограда, заявив, що один із потерпілих у Рівному перебуває у важкому стані. Про загиблих він нічого не згадував.

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