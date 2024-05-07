У Рівному головного сержанта засудили за дезертирство: на скільки років сяде військовий

Головний сержант поїхав додому і не з’являвся на службу понад рік.

У Рівному апеляційний суд покарав військовослужбовця за дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану і відправив його на 5 років за ґрати.

Про це передає Zaxid.net з посиланням на вирок суду.

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Як йдеться у справі, головний сержант В’ячеслав М. проходив службу у Рівненській області на посаді командира танку. 6 січня 2023 року боєць залишив військову частину й поїхав додому на Полтавщину. Чоловік стверджував, що був змушений поїхати до хворої матері. Відтак, він не з’являвся на службу понад рік.

Суд першої інстанції звільнив головного сержанта від основного покарання й призначив 3 роки іспитового терміну з позбавленням військового звання. Однак апеляційний суд скасував цей вирок. Чоловіка визнали винним за ч. 4 ст. 408 ККУ (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану) й призначили 5 років в'язниці.

Раніше повідомлялося, що на Полтавщині чоловік отримав повістку і від 2022 року уникав мобілізації.

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