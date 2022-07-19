У Рівному грабіжник застрелив 42-річного чоловіка під час нападу на пункт обміну валют: фото вбивці

Сьогодні, 19 липня, у Рівному грабіжник під час нападу на обмінник застрелив 42-річного чоловіка, який намагався завадити йому.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.

Інцидент стався зранку у магазині на вулиці Карнаухова.

"Повідомлення про постріли у магазині на вулиці Миколи Карнаухова надійшло до поліції сьогодні, 19 липня, близько 10:40", - розповідають у поліції.

За попередніми даними, 42-річний мешканець Рівного зайшов у магазин, власницею якого є його дружина, під час того, коли зловмисник погрожував касиру пістолетом та вимагав у працівниці обмінника віддати гроші.

"Намагаючись припинити його протиправні діяння та затримати — отримав поранення. Медики швидкої намагалися врятувати чоловіка, втім проведені реанімаційні заходи результатів не дали — він помер", - йдеться у повідомленні.

На тілі загиблого експерти виявили кульове поранення ключиці та рани голови. Відомо, що із перших днів війни чоловік був членом добровольчого формування територіальної громади Рівного.

Зараз поліцейські встановлюють усі обставини події та намагаються знайти зловмисника та затримати його.

Поліцейські опублікували фото чоловіка, який скоїв вбивство і втік з місця події.

"Чоловік кремезної тілобудови, був одягнений в темну футболку та світлі шорти. На вигляд 30-35 років. Якщо ви володієте інформацією щодо вказаної особи, або іншою суттєвою інформацією терміново телефонуйте на спецлінію "102", або за номером 0989508249", - закликають правоохоронці.

Фото із камер спостереження чоловіка, який скоїв вбивство у Рівному

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