У Рівному хлопчик втік з дому, бо мати заборонила йому прихистити бездомного собаку: фото

Патрульним хлопець заявив, що він без тварини нікуди не піде.
У Рівному школяр пішов з дому, бо мати заборонила йому прихистити бездомного собаку. Хлопчика побачили в центрі міста та викликали поліцію.
Про це повідомили в патрульній поліції Рівненської області.
Хлопчик хотів прихистити собаку, проте його мати заборонила йому це зробити. Тоді він пішов з дому та гуляв містом із твариною. Це помітила випадкова перехожа та викликала поліцію.
Патрульним хлопець заявив, що він без тварини нікуди не піде. Правоохоронці знайшли матір хлопця. Дорослі переконали дитину повернутись додому.
"Він змайстрував з патрульними тимчасове житло у дворі, а дідусь з часом пообіцяв зробити собаці дерев'яну будку", - повідомили патрульні.
Нагадаємо, в Тернопільській області мешканець Чортківського району палицею забив до смерті собаку. Труп тварини чоловік викинув у колодязь.