ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2701
Час на прочитання
1 хв

У Рівному гримлять потужні вибухи

Росіяни атакують регіон.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ атакує Україну

РФ атакує Україну / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 7 лютого, у Рівному під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Раніше повідомлялося, що росіяни атакують Україну ракетами та дронами. Вибухи гриміли у різних куточках країни.

Зокрема, Вінниччина перебувала під масованою повітряною атакою ворога.

Близько третьої години ночі перші крилаті ракети морського базування типу «Калібр» зайшли до повітряного простору України через Миколаївську область і взяли курс на захід.

Дата публікації
Кількість переглядів
2701
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie