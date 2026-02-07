- Дата публікації
У Рівному гримлять потужні вибухи
Росіяни атакують регіон.
Доповнено додатковими матеріалами
Сьогодні, 7 лютого, у Рівному під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Раніше повідомлялося, що росіяни атакують Україну ракетами та дронами. Вибухи гриміли у різних куточках країни.
Зокрема, Вінниччина перебувала під масованою повітряною атакою ворога.
Близько третьої години ночі перші крилаті ракети морського базування типу «Калібр» зайшли до повітряного простору України через Миколаївську область і взяли курс на захід.