У Рівному із висоти сьомого поверху впав 34-річний будівельник: фото

34-річний житель села Пісків загинув під час виконання будівельних робіт.

На будівництві у Рівному загинув чоловік. Він впав із висоти сьомого поверху та від отриманих травм помер у лікарні.

Про це повідомили у поліції Рівненської обласі.

"Повідомлення про те, що медики надавали допомогу травмованому внаслідок падіння з висоти чоловіку надійшло до поліції учора, 18 липня, близько 16:40", - інформують правоохоронці.

Попередньо встановлено, що 34-річний житель села Пісків, колишнього Костопільського району, під час виконання будівельних робіт на вулиці В’ячеслава Чорновола не втримався та впав із висоти сьомого поверху.

Його із кататравмою доправили до Рівненської центральної міської лікарні, але врятувати чоловіка, на жаль, не вдалося.

За фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо вони спричинили загибель людини, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють усі обставини, зокрема чи мав загиблий допуск до виконання будівельних робіт із підвищеною небезпекою та чи були належним чином оформлені трудові відносини із підрядником.

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