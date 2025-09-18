В Рівному хлопчик впав у кому після першого тренування з кікбоксингу: що відомо

Кікбоксинг / © Associated Press

Реклама

У Рівному підліток впав у стан клінічної смерті після першого тренування з кікбоксингу.

Про це повідомив Telegram-канал «Твоє Рівне».

«Під час спарингу двох підлітків один завдав удар у сонячне сплетіння, після чого інший впав, втративши свідомість. У хлопця сталася зупинка серця», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Попередньо, 43-річний тренер, не одразу почав надавати допомогу. Медики по прибуттю провели серцево-легеневу реанімацію та доправили хлопця до лікарні.

Наразі 14-річний хлопець перебуває у критичному стані.

Нагадаємо, у Запоріжжі у 8-й гімназії на уроці ледь не помер 14-річний школяр. Йому раптово стало зле і в нього сталася зупинка серця.