Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5885
Час на прочитання
1 хв

У Рівному лунають сильні вибухи: що відомо

Військові попереджали про загрозу дронів.

Автор публікації
Олена Капнік
Дим.

Дим. / © Getty Images

Вранці 20 січня у Рівному сталися сильні вибухи. У регіоні двічі від опівночі оголошували повітряну тривогу. Остання розпочалася о 06:26.

Про це повідомили місцеві медіа і моніторингові канали.

“У Рівному було чути звуки вибухів”, - повідомили кореспонденти “Суспільного”.

Повітряні сили попереджали про безпілотники, що перебували у повітряному просторі Рівненської області. Зокрема, дрони фіксували у напрямку Костополя та Клевані.

Нагадаємо, зранку РФ атакувала Україну крилатими ракетами. Станом на 07:07 сирени лунали майже по всій країні, окрім західних областей. Також вночі росіяни запустили по Українрі безпілотники і балістику.

Дата публікації
Кількість переглядів
5885
