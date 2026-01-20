- Дата публікації
У Рівному лунають сильні вибухи: що відомо
Військові попереджали про загрозу дронів.
Вранці 20 січня у Рівному сталися сильні вибухи. У регіоні двічі від опівночі оголошували повітряну тривогу. Остання розпочалася о 06:26.
Про це повідомили місцеві медіа і моніторингові канали.
“У Рівному було чути звуки вибухів”, - повідомили кореспонденти “Суспільного”.
Повітряні сили попереджали про безпілотники, що перебували у повітряному просторі Рівненської області. Зокрема, дрони фіксували у напрямку Костополя та Клевані.
Нагадаємо, зранку РФ атакувала Україну крилатими ракетами. Станом на 07:07 сирени лунали майже по всій країні, окрім західних областей. Також вночі росіяни запустили по Українрі безпілотники і балістику.