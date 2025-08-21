У Рівному та Луцьку знову лунають вибухи

Вибух. / © Getty Images

Зранку 21 серпня у Рівному було чутно звуки вибухів. В Рівненській області від 08:20 знову оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Про це повідомили моніторингові чати та місцеві ЗМІ.

“У Рівному було чутно звуки вибухів”, про це повідомляють кореспонденти “Суспільного”.

Тим часом у Волинській області сирени лунають від 07:48. Повітряні сили попереджали про дрони у напрямку обласного центру. Згодом у Луцьку сталися вибухи.

Нагадаємо, вночі Росія вдарила ракетами і безпілотниками по Луцьку. У міській раді наголосили, що потерпілих та загиблих немає.

Тим часом в ОВА повідомили, що вночі і вранці Волинь атакували 11 “Шахедів” і одна крилата ракета росіян. Загиблих та потерпілих немає. Сталися незначні руйнування будівель.